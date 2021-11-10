В Брянске зимой снег на улицах будут убирать 137 машин. В их числе 39 комбинированных машин, 25 тракторов, 10 автогрейдеров, 20 самосвалов, 23 погрузчика. Всю технику подготовили к работе в зимний период, сообщают в пресс-службе администрации Брянской области.

- За последние годы в Брянске купили больше 40 новых коммунальных машин, - говорят в мэрии города. - В этом году из бюджета выделили около 18 миллионов рублей на покупку двух экскаваторов, новые машины уже трудятся на улицах города. Кроме того, сейчас прорабатывают возможность приобретения до конца года еще нескольких единиц машин КДМ, грейдеров и погрузчиков.

Кстати, с 21 октября дорожники уже работают в круглосуточном режиме. В полном объеме заготовили пескосоляная смесь — больше 30 тысяч кубометров.

В Брянске первый снег выпал во вторник, 9 ноября Но он не задержался на улицах города и быстро растаял.

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