Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 12:47

В Брянской области иностранца за кражи из домов отправили в колонию

Мужчину осудили на четыре года
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Клетнянском и Гордеевском районах иностранец промышлял кражами имущества из домов местных жителей. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража» и на четыре года отправили в колонию особого режима. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Злоумышленник причинил хозяевам домов ущерб больше 36 тысяч рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - говорят в надзорном ведомстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».