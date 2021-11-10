В Брянской области иностранца за кражи из домов отправили в колонию

В Клетнянском и Гордеевском районах иностранец промышлял кражами имущества из домов местных жителей. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража» и на четыре года отправили в колонию особого режима. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Злоумышленник причинил хозяевам домов ущерб больше 36 тысяч рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - говорят в надзорном ведомстве.

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