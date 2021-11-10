К месту возгорания выезжали две пожарные машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Почепском районе на пожаре погиб 38-летний мужчина. В поселке Речица по улице Садовая внутри горел жилой дом. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Брянской области поступил 10 ноября в 08.43, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

- К месту возгорания выезжали две пожарные машины, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушении работал один пожарный ручной ствол. В 08.57 пожар локализовали, в 08.59 ликвидировали открытое горение, в 09.24 потушили полностью. В результата пожара есть пострадавший. Причину пожара устанавливают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».