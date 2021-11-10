В Брянской области мастер коммунального предприятия вымогал деньги у заключенного

В Карачевском районе бывшего мастера коммунального предприятия осудили за получение взятки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие и суд установили, что днем 23 августа 2020 года мужчина получил от осужденного, который в виде обязательных работ отбывал наказание на предприятии, 10 тысяч рублей. Такую сумму обвиняемый потребовал за скрытие сведений о прогулах последним двух дней наказания.

Через месяц мужчина от заключенного потребовал еще такую же сумму денег. Осужденный об этом сообщил оперативным сотрудникам. 25 сентября 2020 года бывшего мастера задержали после передачи 10 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, мужчине придется заплатить штраф 40 тысяч рублей. Также ему в течение трех лет запретили занимать руководящие должности. Приговор суда в законную силу не вступил.

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