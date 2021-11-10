В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 513 человек. об этом 10 ноября сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа справились с заболеванием 513 брянцев, умерли – 11. Медики выполнили 5554 исследования на выявление инфекции.

Всего за время пандемии в регионе ковид-19 диагностировали у 81411 человек. Среди них 116 иногородних пациентов. Выздоровели 72746 жителей области, скончались 1998 человек. Общее число ПЦР тестов составило 1004522.

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