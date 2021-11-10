Фото: Кировская обувная фабрика реставрации обуви.
Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь!
Вдохните в свою обувь новую жизнь!
Приходите 12 ноября в ДК Глухонемых(ул.Красноармейская,д.13) и 13 ноября в ДК БМЗ (ул.Майской Стачки,д.6) с 9 до 18 часов.Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной.Доверьтесь профессионалам своего дела,недорого и в короткие сроки мастера производут:
*Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов);
*Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи;
*Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы.
*Полную реставрацию старой обуви
Низкие цены и высокое фабричное качество работы,индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей.
Реклама.