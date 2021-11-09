В Брянске завершили расследование уголовного дела 17-летнего экстремиста

В Брянске завершили расследование уголовного дела 17-летнего местного жителя, которого обвиняют в создании экстремистского сообщества. Он – уроженец Пермского края. Парня задержали днем 11 июня в Брянске при попытке распространить экстремистские листовки, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие установило, что с марта по август 2020 года обвиняемый был в Пермском крае. Там парень создал и возглавил экстремистское сообщество. Подросток разработал его структуру, план по его расширению, распределил в нем обязанности среди троих участников – жителей Пермского края. Основной целью запрещенного стало совершение различных преступлений в отношении групп лиц, выделенных по национальному признаку.

Действовало оно и в Брянской области. Находясь в регионе, обвиняемый координировал работу созданного им экстремистского сообщества на территории региона, а также Пермского края.

Новых участников он вербовал в сообщество с помощью личного общения и общения в социальных сетях. Обвиняемый готовил их к написанию и размещению экстремистских листовок.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, а его материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд, - говорят в правоохранительном ведомстве. - За совершение данного преступления виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».