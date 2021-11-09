В Брянске несколько деревьев пересадили из-за строительства нового моста на набережной

Две ели, рябину и несколько декоративных кустарников определили на другой площадке. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 9 ноября пересадили несколько деревьев, которые попали в зону строительства нового моста на набережной. Растения убрали из зоны работ по обустройству подъезда к мосту на участок перед КЗ «Дружба». Две ели, рябину и несколько декоративных кустарников определили на другой площадке, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Осень для переноса растений была выбрана неслучайно, - говорят в мэрии города. - Это время, когда у многих деревьев наступает период покоя. Их старались пересадить вместе с комом родной земли, чтобы процедура прошла максимально безболезненно.

Подрядчики также уверяют, что при необходимости во время дальнейших работ пересадят в безопасное место и другие деревья.

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