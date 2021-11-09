На все возмущения горожанке предложили написать отказ от госпитализации и уйти домой с КТ-4. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянске пациентка пожаловалась на тяжелые условия в коронавирусном госпитале. Жалобу она опубликовала 8 ноября на портале медицинских услуг Брянской области.

Женщина опала в госпиталь 28 октября с поражением легких 80 процентов. Для забора крови из вены у медсестер не было ни жгутов, ни подушек для забора крови. Для опоры использовали спинку стула.

- Медсестры покупают, идя на смену, за свой счет жгуты, батарейки в пульсоксиметры, пластыри для катетеров, - пишет горожанка. - У медсестер пульсоксиметры практически не рабочие, хорошие только у врачей. Тонометры сломаны. Постельного белья не хватает. С таким оборудованием обслужить огромный поток пациентов оперативно в принципе невозможно.

Пациентку положили на аппарат ИВЛ. Однако конструкцию никто не обслуживал.

- Маска прилипала к лицу, потела, я в нее в прямом смысле вгрызалась, - жалуется женщина. - Кислорода не хватало. Ковидное отделение открыто почти месяц. Понятно, что разводка кислорода делалась в авральном режиме, кислородные бутылки самодельные, но теперь эту конструкцию нужно обслуживать, а обслуживания нет. За неделю не было произведено ни одной ревизии кислородных шлангов, герметичности бутылок, кислород шпарит мимо, люди задыхаются.

Кроме того, горожанка пишет о том, что не хватает тумбочек. Вещи больных находятся на полу. На персонал перегружен: на отделение второго этажа 50 человек – одна санитарка.

- В красной зоне вся работа на медсестрах, - продолжает свой рассказ горожанка. - Утки выносят, за кислородом следят, тяжелых больных кормят, неконтактных пациентов на себе таскают, помимо своего непомерно огромного объема работы. Нет складной тележки для перевозки лежачих больных. Обычная тележка выше кровати сантиметров на 30-40. Переложить на каталку неконтактного больного, который даже ногой не может пошевелить, с весом 130 плюс женскими руками. Просто надрывают спины.

На все возмущения горожанке предложили написать отказ от госпитализации и уйти домой с КТ-4.

- Жаль, что такие «врачи», не пишут на своих костюмах своих имен, - пишет женщина.

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