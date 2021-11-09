Брянец украл и сдал на металлолом вещи с участка сельской жительницы

В Клинцовком районе в поселке Первое Мая 30-летний мужчина с участка местной жительницы украл металлические изделия. Женщина о пропаже заявила в полицию. Она сообщила, что у нее пропали металлические ванна, бочка и посуда. Стоимость похищенного заявительница оценила в более 10 тысяч рублей.

Полицейские поймали раньше судимого местного жителя. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что сдал эти вещи на металлолом. Однако он получил выручки лишь на четверть от реальной их стоимости.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит пять лет лишения свободы.

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