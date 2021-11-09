В Трубчевске оборудовали пешеходный переход на перекрестке улиц Урицкого и Дзержинского

Фото: брянское отделение ОНФ.

В брянском городе Трубчевск оборудовали новый нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Урицкого и Дзержинского. Об этом рассказал представитель Трубчевской администрации на круглом столе по итогам акции "Дорога в школу", сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

У перекрестка нет учебных заведений. Но его проходят многие школьники и студеты по пути на занятия. Здесь пролегает путь учеников школ №1 и №2, гимназии, студентов педагогического и агропромышленного колледжей, политехнического техникума.

Но дорога ведет на Брянск и Почеп. Движение здесь достаточно оживленное, много фур и грузовиков.