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Общество9 ноября 2021 15:14

В Трубчевске оборудовали пешеходный переход на перекрестке улиц Урицкого и Дзержинского

Здесь проходят многие школьники и студенты по пути на занятия
Марина АНТОНОВА
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Фото: брянское отделение ОНФ.

Фото: брянское отделение ОНФ.

В брянском городе Трубчевск оборудовали новый нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Урицкого и Дзержинского. Об этом рассказал представитель Трубчевской администрации на круглом столе по итогам акции "Дорога в школу", сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

У перекрестка нет учебных заведений. Но его проходят многие школьники и студеты по пути на занятия. Здесь пролегает путь учеников школ №1 и №2, гимназии, студентов педагогического и агропромышленного колледжей, политехнического техникума.

Но дорога ведет на Брянск и Почеп. Движение здесь достаточно оживленное, много фур и грузовиков.