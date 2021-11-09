В Брянской области больного туберкулезом принудительно отправили на лечение

В Рогнединском районе больного туберкулезом 43 летнего жителя приставы принудительно отправили на лечение. С февраля мужчина уклонялся от обследования и лечения, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Этот случай выявила районная прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о о его принудительной госпитализации в медицинскую противотуберкулезную больницу. Суд удовлетворил иск.

После этого доставкой больного на обследования и лечения занялись приставы. Мужчина в очередной раз отказался госпитализироваться. После чего в стационар его отправили принудительно.

- Местного жителя в сопровождении медработника Рогнединской участковой больницы доставили на специализированном транспорте с использованием средств индивидуальной защиты в отделение Брянской областной туберкулезной больницы, расположенное в деревне Вышков Злынковского района, - рассказали в ведомстве.

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