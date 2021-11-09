Об утверждении технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продуктов его переработки»

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Комментарий начальника органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» Юлии Дербуш

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК).

Документ регламентирует обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. Он также устанавливает единые терминологию, правила идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке.

Технический регламент определяет максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы.

Кроме того, в нормативном правовом документе установлен запрет на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок (включая фосфаты) в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы.

Определена необходимость указывать в составе переработанной продукции из мяса птицы воду в случае ее использования при любом способе добавления (маринады, рассолы с ингредиентами и добавками), а также мясо птицы механической обвалки.

Установлен норматив массовой доли влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы, который не должен превышать 4%.

Техническим регламентом вводится запрет на использовании при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и их солей, сырья с ГМО и пестицидов.

Для показателей пищевой ценности продукции из мяса птицы (белок, жир, углеводы, калорийность) прописаны допустимые отклонения фактических значений от указанных в маркировке.

Оценка соответствия установлена в формах ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы, декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), государственной регистрации продукции для детского питания.

Технический регламент вступает в силу с 1 января 2023 года. При этом ввиду отсутствия необходимых стандартов, которые будут вводиться в действие по мере разработки методов исследований и включаться в перечни стандартов, в регламенте установлены перспективные отложенные нормы:

— по контролю максимально допустимых остатков отдельных ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя мяса птицы;

— по массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденного мяса птицы;

— по использованию придуманных названий, сходных с установленными в межгосударственных стандартах на продукцию из мяса птицы и техническом регламенте «О безопасности мяса и мясной продукции».

В решении Совета ЕЭК также включено положение о подготовке Российской Федерацией совместно со странами Союза проекта изменений в регламент, который позволит перейти к классификации всех видов продукции из мяса птицы на мясную и мясосодержащую группы.