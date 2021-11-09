В Брянске оркестр Росгвардии сыграл для пациентов детской больницы

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске оркестр Росгвардии сыграл любимые мелодии из популярных мультфильмов для пациентов областной детской больницы. Прозвучали также мотивы зарубежной и отечественной классики, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы таким образом выразили благодарность медикам и пожелали пациентам скорее поправиться.

- Мы хотели подарить положительные эмоции маленьким пациентам, которые находятся на лечении и зачастую вдали от своих родных, - рассказал военный дирижер майор Никита Иванов.

Музыканты подарили медикам и детям положительные эмоции