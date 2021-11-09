В Брянске автопарк Госавтоинспекции пополнили 58 новых машин

Обновить автопарк ГИБДД удалось благодаря реализации в регионе федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске 9 ноября сотрудникам Госавтоинспекции на площади Партизан торжественно вручили ключи от 58 новых машин. Теперь автоинспекторы будут патрулировать улицы города на «Хендай Солярис», сообщает ГТРК «Брянск».

Такой подарок сотрудникам Гоавтоинспекции вручили к профессиональному празднику - Дню сотрудника органов внутренних дел России. Его традиционно отмечают 10 ноября.

Обновить автопарк ГИБДД удалось благодаря реализации в регионе федерального проекта «Безопасность дорожного движения». На новых автомобилях дежурные экипажи смогут еще эффективнее решать оперативные задачи в населенных пунктах и на дорогах области.

- Основой успешной работы органов внутренних дел является крепкая современная материально-техническая база, - сказал генерал-майор полиции Владислав Толкунов. - 58 поступивших патрульных автомобилей «Хендай Солярис» имеют улучшенные эксплуатационные качества, что позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях и повысит слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка.

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