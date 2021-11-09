В Брянске предложили проектировать многоквартирные дома с доступом для инвалидов

В Брянске предложили проектировать многоквартирные дома с учетом свободного доступа в них инвалидов. Об этом говорили на совещании главы региона с заместителями 8 ноября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Если в задании на проектирование, которое разрабатывается застройщиком, не предусматривается проживание инвалидов, то проектными решениями предусматриваются лишь мероприятия по беспрепятственному передвижению маломобильных групп по территории с выходом на участки общего пользования, - сказал Начальник государственной строительной инспекции Брянской области Дмитрий Артемов. - Подъезды к дому, проезды предусматриваются с твердым покрытием, а крыльца входов в подъезды оборудуются пандусами и поручнями.

Но знать заранее, будет ли жить в доме инвалид, невозможно. Поэтому губернатор предложил создать рабочую группу, которая проанализирует доступ маломобильных граждан с многоквартирные дома.

— Почему на стадии проектирования не поднять вопросы учета интересов маломобильных групп? - поинтересовался Александр Богомаз. - Кто может спрогнозировать, будет ли проживать в новом доме маломобильный человек? Ведь беда может случиться неожиданно, а получается, что заранее создать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп в жилые дома нельзя.