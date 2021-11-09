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Происшествия9 ноября 2021 10:48

В Новозыбкове под колесами иномарки погиб 69-летний пешеход

Автоавария случилась на улице Коммунистической 8 ноября
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Новозыбкове под колесами иномарки погиб 69-летний пешеход. ДТП произошло около десяти часов утра в понедельник, 8 ноября, на улице Коммунистической, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

22-летний водитель "Киа Спектра" ехал со тсороны улицы Лермонтова и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина от полученных тарвм скончался на месте аварии.

- С целью установления состояния опьянения у пешехода произведен забор биологических объектов, - говорят в Госавтоинспекции.