В Брянском районе столкнулись фура и легковушка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе на трассе М-3 "Украина" столкнулись фура "ДАФ" и легоквой автомобиль ВАЗ. Сообщение о ДТП на 110-м километре дороги поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.30 в понедельник, 8 ноября.

На место просишествия выехали медики, спасатели, полицейские. В аварии погиб водитель легковушки.

- Личный состав ПСЧ-3 и Брянского пожарно-спасательного центра деблокировал пострадавшего, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Проводился смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.