В Новозыбкове руководителя сельхоз кооператива будут судить за лесной пожар

В Новозыбкове руководителя сельскохозяйственного кооператива будут судить за лесной пожар. Огонь перекинулся с поля, на котором обвинемый жег сухую траву. ЧП случилось в конце июля 2021 года.

- Пожар уничтожил 3,15 гектара леса, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это причинило ущерб государству на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направили в Новозыбковский городской суд. Руководителю кооператива грозит до четырех лет колонии.