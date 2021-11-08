В Брянске уроженец Челябинской области до смерти избил мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что пьяный 26-летний уроженец Челябинской области 5 июля 2020 года на улице Металлургов Бежицкого района поссорился с 53-летним мужчиной. В порыве гнева осужденный ударил его в лицо. От удара потерпевший упал, но нападавший все равно избивал его. От побоев мужчина умер.

- Виновного приговорили к восьми годам лишения свободы, - говорят в надзороном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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