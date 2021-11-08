В Брянске при торможении автобуса пассажирка ударилась головой. ДТП произошло 7 ноября в 17.16 в районе дома №40а по проспекту Московскому. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

58-летний водитель автобуса ЛИАЗ 429260 ехал со стороны улицы Шолохова по проспекту Московскому в правом ряду в сторону улицы Дзержинского. Он за тормозил, из-за чего в салоне автобуса упала 58-летняя женщина.

- Пассажирка ушибла голову и поясницу, - говорят в ОГИБДД. – Результаты медоствидетельствования показали, что водитель был трезвым.

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