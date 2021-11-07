Под Брянском под колесами минивэна погиб пешеход

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянском районе под колесами минивэна погиб 69-летний пешеход. Еще одного 77-летнего мужчину госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП произошло около половины шестого вечера в субботу, 6 ноября, на 9-м километре Брянск-Сельцо. 36-летний водитель "Фольксвагена Транспортер" ехал в сторону Брянска. Он сбил двух пенсионеров, которые переходили дорогу по "зебре".

69-летний мужчина скончался на месте аварии. Второго пешехода госпитализировали с переломами ребер, таза, голеней, ранами лица.

- В момент ДТП пешеходы пересекали проезжую часть в темной одежде, - говорят в Госавтоинспекции. - Световозвращающих элементов, которые позволяют пешеходам обозначить себя на дороге и в несколько раз снижают риск наезда транспортных средств, пешеходы не имели.

Выяснилось, что в месте аварии не работало уличное освещение.