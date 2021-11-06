В Брянске по новой дороге пустят пригородные маршруты

В Брянске с 22 ноября изменится расписание на двух пригородных автобусных маршрутах №113 «Пальцо - Карачев - Брянск» и №115-Д «Брянск - Журиничи - Мирный». С 22 ноября они будут следовать до железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, пишут в группе "Брянский автобус".

Судя по всему, пригородные автобусы пустят по новой дороге-дамбе между Фокинским и Володарским районами. До этого они следовали до автовокзала.

Напомним, пока на дороге нет застройки, городские маршруты по ней пускать не планировали. Зато пригородные могут следовать транзитом, не загружая центр города.