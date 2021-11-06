В Климовском районе водитель ВАЗа сбил сидящего на дороге пешехода

В Климовском районе водитель ВАЗ-2107 сбил сидящего на проезжей части 48-летнего пешехода. ДТП случилось около половины седьмого вечера в пятницу, 5 ноября, на 1-м километре дороги Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

47-летний автомобилист ехал со стороны села Рубежное в сторону села Сытая Буда. Он сбил пешехода. У пострадавшего диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Климовой райбольницы.

- Пешеход в момент ДТП был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у пешехода произведен забор биологических объектов.