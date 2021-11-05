В Брянске просят не делить людей по QR-кодам

Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Житель Брянска с плакатом вышел на площадь Ленина и призывал не делить людей в зависимости от наличия QR-кодов. По его мнению, у всех одинаковые права, сообщают в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Судя по снимку, пикет не носил массового характера. Поскольку мужчина с плакатов в центре города стоял один.

Подобный пикет прошел в городе и 3 ноября. На нем также просили не делить людей из-за наличия или отсутствия прививки.

Напомним, с 15 ноября посетителей будут пускать в торгово-развлекательные центры и организации общепита только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.

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