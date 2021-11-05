В Брянске на улице Горбатова столкнулись такси и маршрутка

Полицейские проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске столкнулись такси и маршрутка. ДТП произошло 4 ноября около половины девятого утра на улице Горбатова. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В районе дома №45 43-летний водитель автобуса «Фиат Дукато» ехал по улице Горбатова со стороны улицы Войстроченко в сторону улицы Бежицкой. При повороте налево он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хендай Солярис».

- В ДТП 34-летний пассажир иномарки получил черепно-мозговую травму. Сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, - говорят в ОГИБДД. – Мужчина от госпитализации отказался. Ему назначили лечение и отпустили домой. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.

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