В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 523 человека. Об этом 5 ноября сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа справились с заболеванием 527 брянцев, умерли – 12 человек. Всего ковид-19 унес жизни 1940 пациентов. Медики выполнили 7002 исследования на выявление опасной инфекции.

С начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 78834 жителей. Среди них 116 иногородних пациентов. Выздоровели 70646 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 979550.

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