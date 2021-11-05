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Общество5 ноября 2021 10:20

Брянец пожаловался на долгое ожидание маршрутки

Вечером на остановке горожанин простоял час
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Житель Брянска час прождал маршрутку в направлении с «Полтинника» на «Новостройку». Об этом он сообщил 5 ноября в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

- Ну и как уехать с «Полтинника» на «Новостройку»? – пишет автор поста. - Уже час стою? Время 20.11.

Кстати, 4 ноября, так же в соцсети женщина пожаловалась на долгое отсутствие автобуса на конечной остановке в микрорайоне Отрадное. Ей пришлось ждать общественный транспорт больше получаса.

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