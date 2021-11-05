В Брянске обжаловали приговор сотруднице «1Xbet» Олесе Моспановой

В Брянске защита обжаловала приговор сотруднице «1Xbet» Олесе Моспановой. Об этом сообщают «Брянские новости». Обвиняемая является фигуранткой громкого дела брянских букмекеров.

Бежицкий районный суд 20 октября приговорил 40-летнюю женщину к трем годам колонии за организацию и проведение азартных игр без лицензии. Она была партнером самого состоятельного брянца Романа Семиохина. Обвиняемая от граждан принимала деньги и переводила их на виртуальные счета игроков на сайте. Кроме колонии, на Моспанову наложили штраф 800 тысяч рублей. Но ей дали отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Но приговор суда не вступил в законную силу, так его обжаловал адвокат осужденной. Теперь его в аппеляционном порядке рассмотрят в Брянской областном суде.

Сами же создатели «1xbet» - 43-летний Роман Семиохин, 39-летний Сергей Каршков и 35-летний Дмитрий Казорин находятся в международном розыске. В результате своей незаконной деятельности они получили доход больше 63 миллиардов рублей. Деньги переводили на счета в иностранных банках.

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