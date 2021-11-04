Жительница Брянска пожаловалась на долгое ожидание автобуса №11. Пост полный возмущений опубликовала гооржанка в соцсети в одной из групп ВКонтакте. По ее словам, на конечной остановке в микрорайоне Отрадное ей пришлось ждать общественный транспорт больше получаса.

- График автобуса №11 не соответствует ни одному из расписаний, - пишет жительница Брянска. - Он ходит так, как считает нужным водитель. О каком обещанном нам интервале в 15 минут речь? Уже полчаса как три автобуса стоят на стоянке, и никто из них даже не пошевелился.

Ее поддержали и другие пользователи соцсети. Кто-то из них предположил, что автобус ходит по некому расписанию выходного дня.

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