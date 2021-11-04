Мужчина нуждается в медицинской помощи.Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 59-летнего Владимира Карася. Мужчина пропал в Брянске. Со 2 сентября его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью глаза серые. В чем был одет неизвестно.

Мужчина может находиться и в вашем районе. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (800)- 700-54-52 или 112.

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