Минимальный размер заявки для всех акций внебиржевого рынка в ВТБ Мои Инвестиции снижен вдвое

Фото: ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции понизили минимальную стоимость заявки для всех акций при совершении операций на внебиржевом рынке через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Теперь сделки с этими бумагами доступны от 5000 долларов США.

«Последовательное снижение минимальной стоимости заявки при совершении операций на внебиржевом рынке является одной из наших задач на ближайшее время. Мы стремимся расширить возможности наших клиентов, делая инвестиции максимально доступными во всех сегментах финансового рынка. Совсем недавно мы сократили минимальную стоимость заявки для американских бумаг, торгующихся на внебиржевом рынке, а теперь распространили это условие на все акции. Работа над повышением качества и доступности наших сервисов будет продолжаться, чтобы каждый клиент мог получить доступ к самому широкому набору инструментов для инвестирования», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

На внебиржевом рынке (Over The Counter, OTC) сделки совершаются напрямую с одним из международных контрагентов без участия биржи. Это дает возможность покупать и продавать практически любые бумаги со всего мира.

Лицензия №1000.