В Брянском Сураже пьяный 76-летний пешеход угодил под колеса иномарки

В Брянском Сураже пьяный пешеход угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 3 ноября около семи часов вечера на улице Ленина, сообщают в УГИБД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Пежо. Ехал в сторону улицы Советская и сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины лица, волосистой части головы, сотрясение головного мозга, перелом ребер справа, ушиб грудного и поясничного отдела позвоночника, травму легкого, ушиб правой почки, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. У пешехода установили состояние алкогольного опьянения.

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