Пропавший не ориентируется в пространстве и у него невнятная речь. Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 69-летнего Геннадия Шевердина. Мужчина пропал в поселке Выгоничи. Со 2 ноября его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиз Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 154 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. Был одет в оранжевую матерчатую куртку, сине-зеленые защитные штаны, синие кроссовки, черную с серой полоской шапку.

Мужчина может находиться и в вашем районе. Пропавший не ориентируется в пространстве и у него невнятная речь.

Всех, кто что-то знает о его местенахождения, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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