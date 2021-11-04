В Брянской области отремонтировали больше четырех километров дороги Суземка –Трубчевск

На дороге уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 4,4 километра магистрали Суземка - Трубчевск. На работы потратили больше 46 миллионов рублей, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На магистрали уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. На участках ремонта сделали съезды. Здесь также обустроили остановочные комплексы и посадочные площадки. Заменили автопавильоны, дорожные знаки и нанесли разметку горячим пластиком.

Гарантийный срок службы покрытия дороги – шесть лет.

В этом году в регионе отремонтировали 43 объекта. Их протяженность составила 75,402 километра. Всего по различным программам в области привели в порядок больше 440 километров дорог. Работы подходят к завершению.

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