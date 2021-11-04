Поздравление с Днем народного единства от и.о. директора ФГБУ «Брянская МВЛ» Елены Игоревны Соколовой

Уважаемые коллеги, дорогие земляки!

День народного единства — это молодой праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Это символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость. Пусть этот знаменательный день принесет радость в каждую семью, пусть память бережет историю, как святыню.

Я поздравляю вас с важной датой праздников календаря России! Искренне желаю вам мирного неба, крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и успехов в добрых делах! Пусть ваш дом оберегает ангел-хранитель.