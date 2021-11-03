Полицейские поймали двух брянцев, укравших механизм шлюза

В Гордеевском районе на озере рядом с деревней Струговка поймали двух злоумышленников, которые демонтировали и увезли винтоподъемный механизм шлюза стоимостью 240 тысяч рублей. Об этом сообщают в УМВД России по Брянской области.

Местные жители услышали шум и сообщили в администрацию сельского поселения. Оттуда информацию передали в полицию.

Меньше чем через два часа полицейские задержали двух жителей Суражского района 23 и 23 лет. Они сказали, что приехали на озеро порыбачить. Их внимание привлекла массивная металлическая конструкция. Они ее решили сдать на металлолом.

- Похищенное возвратили владельцу, – сообщают в правоохранительном ведомстве. – Мужчины признали свою вину. Им предъявили обвинение по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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