Опавшая листва – не ТКО!

Фото: АО "Чистая планета".

Брянские дворники и жители частного сектора складируют листья и порубочные остатки деревьев и кустарников в накопители, предназначенные для коммунальных отходов, или оставляют навалы из осенних листьев и веток недалеко от контейнерных площадок.

Региональный оператор напоминает, что эти растительные отходы не относятся к твердым коммунальным и компании – перевозчики не обязаны их вывозить. Для транспортирования листвы и спиленных веток органы местного самоуправления или управляющие компании, в чью зону ответственности входит территория, на которой образовались эти отходы, должны обратиться к регоператору для заключения договора на разовые вывозы растительных отходов.

Но, похоже, далеко не все заботятся о пожарной и экологической безопасности. Хаотичные навалы листвы и спиленных веток на общих контейнерных площадках и территории рядом с ними приводят к тому, что жители бросают сверху пакеты с мусором и крупногабаритные отходы, образуя свалки.

Региональный оператор провел мониторинг мест накопления отходов. Лидером антирейтинга оказался город Клинцы, где оказалось больше всего проблемных контейнерных площадок. Информация с фотофиксацией нарушений была направлена в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. В свою очередь, руководство областного экологического ведомства направило письмо главе администрации Клинцовского городского округа с разъяснениями и просьбой срочно ликвидировать свалки растительных отходов, провести разъяснительную работу с ответственными лицами и населением и принять меры по недопущению подобных фактов в дальнейшем:

«В целях недопущения образования свалок данного вида отходов органам местного самоуправления необходимо проводить активную работу с населением, проживающем в частном секторе или имеющим дачные участки, по самостоятельной утилизации таких отходов в компостных ямах.

Для вывоза листьев и порубочных остатков деревьев и кустарников, образовавшихся после проведения работ по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования, собственником территории

(управляющей компанией, администрацией муниципального образования, юридическим или физическим лицом) заблаговременно должен быть заключен договор с лицензированной организацией на оказание услуги по вывозу растительных отходов на объект размещения отходов, заказана специализированная техника по их вывозу в день проведения работ»,- говорится в письме директора Департамента.

Но непростая ситуация с навалами опавшей листвы – не только в Клинцовском районе, но и в областном центре. Дворники, занимаясь уборкой территории, оставляют собранные растительные отходы прямо на газонах ( на фото двор в центре Советского района Брянска).