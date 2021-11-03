В Брянске закрыли четыре отдела, работавшие во время локдауна

В Брянске составили протоколы на работавшие в период 1 и 2 ноября в разных торговых центрах, салон связи, два отдела, торговавших одеждой и обувью, а также кофейни. Материалы проверки передали в управление потребительского рынка по Брянской области, сообщают в пресс-службе мэрии.

За два дня обследовали больше 166 предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг. На покупателей и потребителей услуг составлено 16 протоколов, а на тех, кто оказывает, услуги три.

- Рейды по проверке соблюдения масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг в городе проходят ежедневно, - напоминают в Брянской городской администрации.

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