Стоимость муниципального контракта - больше 62 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска отремонтировали улицу Чайковского от улицы Почтовой до границы города. Работы провели на участке протяженностью больше 3,5 километра. Стоимость муниципального контракта - больше 62 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь уложили новый асфальт. На всем протяжении построили тротуары с пологими переходами, тактильной плиткой и соответствующей разметкой. Вдоль дороги смонтировали светодиоидные светильники. Их число увеличат. С главных улиц сделали асфальтированные съезды на второстепенные дороги.

- На объекте подрядчику предстоит установить дорожные знаки и пешеходные ограждения, искусственную неровность, убрать за собой строительный мусор, укрепить обочины, - говорят в мэрии города. - После этого дорогу примут в эксплуатацию, а подрядчик возьмет ее на пятилетнюю гарантию.

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