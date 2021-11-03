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Общество3 ноября 2021 12:49

В Брянской области иностранный водитель попытался дать взятку таможеннику

Инцидент произошел на пункте пропуска «Троебортное»
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области иностранец попытался дать взятку сотруднику таможни на пункте пропуска «Троебортное». У водителя зафиксировали превышение допустимой нагрузки на ось автомобиля, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Мужчина дал 500 долларов, чтобы избежать административной ответственности. Но таможенник об этом сообщил в отдел по противодействию коррупции.

- Иностранца задержали и предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Водителя заключили под стражу.

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