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Общество3 ноября 2021 12:22

На Брянщине инспекторам департамента природных ресурсов и экологии купили 22 автомобиля

На закупку машин выделили 15 миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Такое крупное обновление автопарка осуществили впервые.

Такое крупное обновление автопарка осуществили впервые.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области для инспекторов департамента природных ресурсов и экологии приобрели 22 автомобиля повышенной проходимости. На закупку машин выделили 15 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Такое крупное обновление автопарка осуществили впервые. Приобретенная техника востребована.

Новые машины позволят инспекторам еще эффективнее вести работу по сохранению животного мира региона.

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