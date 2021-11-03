В брянском парке Толстого и на Кургане Бессмертия нашли опасные аттракционы. За это оштрафовали 10 предпринимателей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что аттракционы, в том числе и батуты, эксплуатируют без разрешения уполномоченных органов на их эксплуатацию, с нарушениями требований безопасности, предъявляемым к оборудованию.

Прокуратура завела административное дело.

- Арбитражный суд удовлетворил заявление прокурора, - говорят в надзорном ведомстве. – Предпринимателей привлекли к административной ответственности. На них наложили шраф и вынесли предупреждение.

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