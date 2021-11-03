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Общество3 ноября 2021 11:37

Пятерых брянцев принудительно заставили лечиться от туберкулеза

В ситуацию вмешалась прокуратура
Надежда ПЕТРУНИНА
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Пятерых жителей Навлинского района в принудительном порядке заставили лечиться от туберкулеза. В ситуацию вмешалась прокуратура, сообщают в надзорном ведомстве.

После проверки установили, что пять местных жителей, страдающих тяжелым заболеванием легких, состоят на диспансерном учете в районной больнице, уклоняются от лечения.

- Прокуратура района подала иск в суд с требованием госпитализировать их в принудительном порядке в медицинскую противотуберкулезную организацию и заставить пройти курс лечения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд требования прокурора удовлетворил. Ситуация находится под контролем.

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