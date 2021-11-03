Ранее судимого брянца на пять лет отправили в колонию за рецидивы

На пять лет в колонию строгого режима отправили ранее судимого 35-летнего жителя Брянска за совершение новых преступлений. Мужчину осудили по двум статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Кража». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина вечером 25 августа 2018 года на улице Коммунистической выпивал вместе со своей 22-летней знакомой. Между ними вспыхнула ссора. Осужденный несколько раз ударил девушку ногами в живот. Это причинило ее здоровью тяжкий вред.

А в сентябре 2019 года брянец. Будучи пьяным, залез в чужую квартиру через окно на первом этаже дома по улице Колодезной и украл телефон.

- Виновного суд приговорил к пяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. –У мужчины есть непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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