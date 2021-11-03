На Брянщину завезли новые партии вакцин от коронавируса

В Брянскую область завезли 35900 доз вакцины «Спутник V», 3650 доз – «Спутник Лайт» и 2475 доз вакцины «КовиВак». Об этом сообщают 3 ноября в региональном оперативном штабе.

Данные о каждой вакцине внесут с систему «Честный знак», где зафиксируют ее доставку в область в должном состоянии по системе от «производителя» до «потребителя». Затем препараты развезут по медучреждениям региона.

- Каждой дозе вакцины присваивают уникальный цифровой код, который в дальнейшем и вводят в электронную систему пациента для получения им сведений о вакцинации, - говорят в региональном оперативном штабе.

Напомним, прививку от коронавируса сделали 448 444 жителя Брянской области.

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