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Общество3 ноября 2021 10:28

В брянских Клинцах директор предприятия задолжала работникам больше 100 тысяч рублей

Люди больше двух месяцев не получали заработную плату
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянских Клинцах за невыплату заработной платы работникам осудят директора муниципального предприятия. Прокуратура провела проверку и завела уголовное дело, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, на предприятии люди не получали зарплату больше двух месяцев за март 2020 года. Образовалась задолженность больше 100 тысяч рублей.

- Уголовное дело передали в суд для рассмотрения, - говорят в прокуратуре. - Директору предприятия грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Сейчас задолженность перед работниками погасили полностью.

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