При столкновении с трактором на брянской трассе погиб водитель иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Дубровском районе погиб 30-летний водитель "Ауди 100". Иномарка врезалась в трактор "Аксион" с прицепом. Автоавария случилась около шести час вечера во вторник, 2 ноября, на 225-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель иномарки ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. Он не учел дистанцию и столкнулся с трактором, который двигался попутно впереди. За рулем сельхозмашины был 45-летний мужчина.

Водитель "Ауди" скончался на месте аварии.

- С целью установления состояния опьянения у водителя кровь на анализ, - говорят в Госавтоинспекции.