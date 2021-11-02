Разделять или нет? Вот в чем вопрос!

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит жителей принять участие в опросе Минприроды России и предлагает высказать свое отношение к раздельному сбору отходов.

Минприроды России запустило на сайте опрос, посвященный отношению жителей к раздельному накоплению и сбору твёрдых коммунальных отходов. В нем уже приняли участие больше трех тысяч человек.

По данным пресс-службы Минприроды, почти все опрошенные – 97%, согласны с тем, что отходы необходимо разделять. При этом сортируют регулярно только 60% участников опроса. Согласно результатам, чаще всего жители сортируют пластик (79%), на втором месте бумага (70%), на третьем стекло (64%). По мнению большинства участников, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка отходов. С таким мнением согласились 64% проголосовавших. Треть проголосовавших уверены, что для такой цели можно сократить общее потребление.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России в разделе, посвященном раздельному накоплению и сбору отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов. Также высказать свое мнение можно, пройдя по ссылке http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/.

Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. По его мнению, этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен, и мусорная реформа - это большая работа, которая ведется по всей стране.