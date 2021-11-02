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Общество2 ноября 2021 18:46

В брянском Сельцо у покупательницы в магазине украли рюкзак

Похитительнице грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Сельцо у местной жительницы украли вещи из камеры хранения в магазине. В тот момент она совершала покупки, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Украли рюкзак, в котором находились одежда, мобильный телефон, документы и кошелек с банковскими картами.

Потерпевшая заявила в полицию.

Полицейские поймали похитительницу. Ей оказалась 49-летняя местная жительница. У нее и раньше были проблемы с законом.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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